Ministro de Cultura prestigia feria del libro en Guantánamo

Guantánamo, Cuba.- El Ministro de Cultura Abel Prieto Jiménez, distinguió la primera jornada de promociones y ventas del capítulo guantanamero de la Feria del Libro Cuba 2018, que apreció durante su recorrido por las áreas expositivas del centro histórico de esa ciudad.

El titular de Cultura compartió con lectores y trabajadores de cada recinto que visitó, sobre el desarrollo del evento y otras particularidades, tales como la importancia del oficio del librero.

La sede de la filial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, el Ateneo Asdrúbal López, el Pabellón Guantánamo, y la joven librería infantil Cochero Azul, fueron algunos de los sitios visitados.

Junto a autoridades políticas, gubernamentales y directivos del sector cultural en la provincia, Prieto se llegó también a la Casa de la Cultura Rubén López Sabariego, que por estos días funge como Pabellón Infantil Tesoro de Papel.

