Ministro de Cultura cubano aboga por preservar memoria histórica

Matanzas, Cuba. – El ministro cubano de Cultura, Abel Prieto, catalogó este miércoles en Matanzas como una batalla clave de Cuba, la preservación de la memoria histórica y su permanencia entre los jóvenes.

Según el titular, en la actualidad existe una crisis cultural a nivel mundial, además de una ofensiva reaccionaria de la derecha, la cual persigue que la historia se convierta en algo museable y no en un instrumento de transformación.

Prieto destacó la importancia de la actual revolución tecnológica para hacer llegar los mensajes de calidad ante los intentos simplificadores en el orbe, e insistió en una mayor promoción de la historia cubana.

El ministro expresó esas reflexiones, al participar en Matanzas, en la inauguración de la nueva sede de Ediciones Aldabón, de la Asociación Hermanos Saíz, que promueve a los escritores jóvenes, en el marco de la Feria Internacional del Libro.

Destaca Ministro de Cultura calidad de Feria del Libro en Mtanzas

Sobre la gran fiesta de las letras, que concluyó su capítulo en la capital cubana y ahora recorre el país, el ministro cubano de Cultura, Abel Prieto, reconoció que este año se ha hecho un gran esfuerzo en beneficio de los libros en formato digital, incluidas colecciones de textos y música de calidad.

Durante la inauguración del inmueble de la Editorial Aldabón, se vendieron los títulos Cambiar el mundo, de la escritora norteamericana Margaret Randall, y Estar allí entonces, de su hijo Gregory, ambos presentes en la ceremonia.

Esta edición veintisiete de la Feria, prevista en Matanzas hasta el 10 de marzo, tiene como país invitado a China, y está dedicada a Eusebio Leal, historiador de La Habana y Premio Nacional de Ciencias Sociales.

La Feria tiene como protagonista la venta de libros en las cinco jornadas planificadas, donde el público lector dispone de más de 200 mil ejemplares.

