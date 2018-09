Más universidades en Coloquio Día de la Décima Hispanoamericana

El Coloquio Día de la Décima Hispanoamericana, previsto en la Universidad de Matanzas desde el 27 y hasta el 30 venideros, ganará en la participación de representantes de otras casas de altos estudios en Cuba en relación con otras ediciones.

Profesores de la educación superior procedentes de Las Tunas, Granma, Holguín, Sancti Spíritus y la anfitriona Matanzas, confirmaron su presencia , dijo Carlos Chacón, presidente de la Cátedra de la Décima Jesús Orta Ruiz, que organiza el evento.

Los trabajos a presentar versarán sobre temáticas como la obra creativa de Orta Ruiz y su significación para la cultura nacional; la tradición de la décima escrita, su investigación y promoción literaria en Cuba.

También se expondrán en la universidad matancera los elementos que respaldan la declaratoria, en el año pasado del Punto Cubano, como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

(Visited 1 times, 5 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.