Con más lauros producciones Colibrí en Cubadisco

La casa discográfica Producciones Colibrí, del Instituto Cubano de la Música, se alzó con 18 premios en el Cubadisco-Primera Línea, cita consagrada a reconocer a los mejores fonogramas de factura nacional.

El sello, que celebra 15 años de creado, se alzó con más sobresaliente del certamen, incluido el Gran Premio para el compacto Libre de pecado, de Beatriz Márquez, quien interpretó números del reconocido compositor cubano Adolfo Guzmán.

Producciones Colibrí también destacó con Música de Cámara y Música Vocal, en el último con el disco Leo Brouwer Entrevoces, donde Digna Guerra y su coro asumen piezas de Leo Brouwer, para este formato

Los sonidos de la antigua Habana, y Conciertos cubanos para violoncello y orquesta, ganaron en Música de concierto y Solista Concertante, respectivamente; y Mambazo, de Joaquín Betancourt y su Joven Jazz Band, ganó sección Jazz Ensemble, todos de Colibrí.

