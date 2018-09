Más de 60 obras en Concurso Nacional de la Radio Joven

Santiago de Cuba. – La edición veintiocho del Taller y Concurso Nacional de la Radio Joven Antonio Lloga in Memoriam iniciará hoy sus sesiones en Santiago de Cuba donde un jurado evaluará más de 60 obras de radialistas del país.

Hasta el próximo 23 de septiembre se reunirán en esa ciudad oriental realizadores y estudiantes universitarios, convocados por la Asociación Hermanos Saíz y la Dirección de la Radio Cubana a un certamen dedicado a los programas musicales y el patrimonio sonoro.

El programa teórico contará con la participación de la doctora Ana Teresa Badía, de la Facultad de Comunicación de la Universidad de la Habana, Otto Braña director de Radio Taino y Guillermo Vilar, Premio Nacional de la Radio.

Durante el Lloga in Memoriam se entregará el Sello Aniversario 30 a fundadores del festival y a destacados trabajadores la distinción Maestro de la Radio.

