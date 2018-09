María del Mar Bonet con aires del Mediterráneo y el Caribe

La cantautora mallorquina María del Mar Bonet ofrecerá un concierto el sábado en el Teatro Martí para presentar su producción fonográfica: Ultramar y recibir por ella el Premio Internacional Cubadisco.

En dicho álbum colaboraron grandes músicos como José María Vitier, Jorge Reyes, Pancho Amat, José Luis Cortés y Alejandro Falcón, en un recorrido de músicas y sentimientos entre mares, como dice la artista.

Ha sido un privilegio este regalo cuando celebro 50 años de andadura en los escenarios, declaró María del Mar Bonet, satisfecha con esas interconexiones entre su música y sonoridades cubanas, en un diálogo libre y de aprendizaje.

Además de ofrecer en concierto temas del disco -licenciado por Producciones Colibrí- este nuevo viaje le permitió acompañar la traducción al castellano del libro biográfico Intensidades, escrito por el periodista Jordi Bianciotto.

