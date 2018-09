Luna Manzanares y el reto de invocar una Carmen cubana

La cantante Luna Manzanares explora nuevas aristas para interpretar a Carmen un personaje seductor y polémico en el que debe transformarse dentro de un musical programado en escenarios de Alemania y China.

A mí en la vida real no me ha hecho falta ser tan rebelde, en lo que sí me identifico con ella es en el poder de decisión y en la seguridad para defender lo que cree y quiere; en eso sí nos parecemos, pero la manera de defenderlo y abordarlo es muy diferente, yo soy más pacífica, confesó.

Pese a las diferencias de lenguaje y cultura, la artista cree que la obra, titulada: Carmen, la cubana ha sido entendida por los espectadores en Europa y se siente contenta con la acogida del público.

Luna Manzanares hace una seductora y poderosa Carmen, con un tono de voz profundo y lenguaje corporal que irradia autoridad, recién describió Zoë Anderson en el periódico británico The Independent.

