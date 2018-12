Lucas premia

Mi casa.cu, de Tony Ávila, dirigido por Alfredo Ureta fue el Video del Año en los Premios Lucas dos mil dieciocho, y también venció en las categorías de Mejor Producción, Dirección de Arte y Trova.

En una abarrotado teatro Karl Marx, Cimafunk, con Me Voy, dirigido por Alberto Rambaudi y Majito, ganó el Más Popular; mientras que con Voy , de Eme Alfonso, fue el mejor director Joseph Ros, quien además triunfó en Música Popular Bailable, por Shorcito, De Alain Pérez.

Lucas premió en Mejor Video Fusión, Coreográfico y Edición a Yissi y Banda Ancha por Universo, dirigido Yeandro Tamayo; en Música Pop-Urbano-Tropical a Daniel Durán, por Te Duele, de Gente de Zona, y en Canción Balada y Fotografía a Ángel Alderete, por te espero en la eternidad, de Beatriz Márquez.

En Música Urbana ganaron Yomil y El Dany, con Tú me debes algo, de Jose Rojas, y en Video Artista Novel y Pop Rock, Los locos tristes, con Nostalgia.

