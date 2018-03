Lolo Lovina actuará en el Habana World Music

La Habana, Cuba. – La agrupación australiana Lolo Lovina actuará por primera vez en Cuba a propósito del V Festival Havana World Music, que transcurrirá en la capital cubana del 22 al 24 de marzo, anunciaron los organizadores.

Lolo Lovina es liderado por la cantante Sarah Bedak, artista australiana de ascendencia húngara y gitana, a quien acompañan el baterista y guitarrista serbio Nenad Radic, el contrabajista Nathan Gatt, y el guitarrista y especialista en músicas del mundo David Carr.

El conjunto ha sido parte del cartel de importantes eventos dedicados a las corrientes musicales centradas en la fusión de géneros y estilos, y durante su carrera ha puesto en circulación varios discos.

Havana World Music, como su nombre lo indica, es un festival dedicado a las músicas del mundo que este año tiene confirmada la asistencia de agrupaciones locales y de varios países.

