Loas a la Revolución y al Punto Cubano

La Habana, Cuba.- La última peña de 2017, El patio de los Poetas, del Centro Iberoamericano de la Décima y el Verso Improvisado, CIDVI, se dedicó este jueves al 59 Aniversario del triunfo de la Revolución y al Punto Cubano, declarado recientemente por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

En el Vedado habanero se reunieron figuran del género como Tomasita Quiala, a quien se homenajeó especialmente por su manera de cultivar la tradición de los campos cubanos y su cumpleaños, así como Orlando La Guardia, Marisol Guillama, Tony Iznaga, El Jilguerito , Emiliano Sardiñas y Luis Paz, Papillo el director del CIDVI.

Desde la Décima y la palabra se rindió homenaje a los cultivadores de los diversos géneros de la música campesina.

En la presentación de la Peña habló Luis Paz, se entregaron reconocimientos a Tomasita Quiala y comenzaron las interpretaciones de la música campesina.

Entrevistado por Radio Reloj, acerca de lo que para él es el Punto Cubano Emiliano Sardiñas, El poeta de la mochila, como se conoce, improvisó esta décima.

En el homenaje a Tomasita Quiala, sobresalieron las décimas de tres generaciones de repentistas.

Momento culminante del Encuentro fue la controversia entre Tomasita Quila y Emiliano Sardiñas, que recordaron a algunos de sus cultores de la música campesina ya fallecidos.

Sobre la significación de la exaltación del Punto Cubano como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, Radio Reloj conversó con Luis Paz

y también obtuvo declaraciones de El Jilguerito

