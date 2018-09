Llega Radio Victoria a 6 décadas y media

La Emisora Provincial Radio Victoria celebra en Las Tunas los 65 años de fundada, con el empeño de ofrecer un mensaje cada vez más cercano a su entorno.

La directora, Aliuska Barrios Leyva, valora de principal logro de la planta el mantenerse en la preferencia, demostrado en estudios de audiencia, que ubican en el programa más escuchado a la revista informativa Hablemos de.

Radio Victoria sale al aire las 24 horas del día con un diseño de 63 programas, cuya factura gana en calidad a partir de la digitalización, y la emisora se escucha en audio real por internet, a través del sitio web Tiempo 21.

A sus 65 años, la emisora provincial de Las Tunas muestra como proyectos consolidados al Festival Nacional Online Ultrasonido, el Ponle Voz del talento aficionado y el Rafael Urbino de Locución para niños y jóvenes.



