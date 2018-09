Lilia Cabral: su más difícil personaje

Para Lilia Cabral el personaje más difícil de su carrera ha sido el de Griselda Silva Pereira en FINA ESTAMPA. La telenovela, que se transmite actualmente por Cubavisión, tiene como argumento la historia de una madre que trabaja como albañil y mecánica, para mantener su hogar y familia.

La multipremiada Lília Cabral Bertolli Figueiredo, nacida en São Paulo, el 13 de julio de 1957, es considerada una de las mejores actrices brasileñas. Fue nominada 2 veces para el premio Emmy Internacional por las telenovelas PÁGINAS DE LA VIDA y VIVIR LA VIDA.

Cabral valora altamente su interpretación de Pereirón en FINA ESTAMPA, que por cierto fue humillada y vapuleada psíquicamente por Teresa Cristina la última semana acusada de poseer una grotesca apariencia.

Lo más difícil para mí ha sido interpretar a Griselda, una auténtica mujer de pueblo, ha confesado Lilia Cabral.

Lilia Cabral dijo de Griselda, la protagonista de FINA ESTAMPA que, al igual que todo Brasil, aprendió con los valores que encierra la abnegada mujer. La actriz evocó las dificultades que atravesó en su niñez, en especial con la temprana muerte de la madre.

La telenovela FINA ESTAMPA ha sido escrita por un equipo encabezado por Aguinaldo Silva, uno de los grandes teledramaturgos brasileños, con dirección general de Wolf Maya.

Por las redes sociales Silva escribió: Griselda, gracias al trabajo de Lilia Cabral, quedará en la memoria colectiva de Brasil, como ha sucedido con otras grandes caracterizaciones de la actriz.

Sobre el elogio del talentoso guionista, Lilia Cabral dijo sentirse muy honrada. Me place llegar en este momento de mi carrera con un personaje tan maravilloso, expresó la actriz, al referirse a Griselda, también denominado Pereirón en la puesta en pantalla.

REDACTÓ: TERESITA JORGE

