Libro a la carta con el historiador Alberto Prieto Rozos

El programa cultural Libro a la carta, a cargo del periodista y crítico Fernando Rodrí­guez Sosa, tendrá como invitado, el 28 de junio, a las 4 de la tarde, en la Librerí­a Fayad Jamí­s, al historiador y profesor universitario Alberto Prieto Rozos.

Alberto Prieto Rozos, Doctor en Ciencias Históricas, es Profesor Titular y de Mérito de Historia de América Latina en la Universidad de La Habana, y miembro de la Academia Cubana de la Historia, la UNEAC y la Asociación de Historiadores de América Latina y el Caribe.

También es autor de más de una veintena de libros, además de haber obtenido numerosos reconocimientos como las Órdenes Frank País y Carlos J. Finlay, entre otros.

Libro a la carta es un espacio mensual, con el propósito de establecer un diálogo con los escritores cubanos contemporáneos, quienes enriquecen con sus obras la literatura insular.

