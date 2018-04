Libro sobre Fidel Castro, el más vendido en Feria del Libro pinera

Isla de la Juventud, Cuba.- Hasta siempre Fidel, de la Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, destaca como el título más vendido en la versión de la Feria del Libro en la Isla de la Juventud, en su XXVII edición, según sus organizadores.

El texto es una compilación de textos periodísticos e imágenes de la autoría de más de 40 fotorreporteros de medios de prensa escrita y digital, hecha por la colega Rosa Miriam Elizalde.

También figuran entre los más demandados El súper 12, libro de Crecencio Blanco y Gustavo Vega, dedicado a Michel Enríquez, antesalista del equipo de los Piratas del Municipio Especial.

Nos motivó la expresión de Armando Johnson, su anterior entrenador, cuando dijo Michel Enríquez es más grande como ser humano que como pelotero, por eso Gustavo y yo nos propusimos develar esas facetas del atleta a partir de las opiniones de personas cercanas a él, dijo Blanco.

