Libertad de creación no admite irrespeto a Martí

La Habana, Cuba.- La Presidencia del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC), hizo pública una declaración en la cual rechaza cualquier expresión de irrespeto a los símbolos patrios, y a las principales figuras de nuestra historia.

En conferencia de prensa, Roberto Smith, presidente de la institución, reiteró el apoyo de ésta a la Muestra Joven como un espacio de encuentro para las obras y los creadores audiovisuales más jóvenes del país, organizada desde 2001 con gran diversidad de miradas y contenidos.

Explicó que, después de cerrada la selección para su décimo séptima edición, el equipo coordinador presentó a la Presidencia del ICAIC exhibir -fuera de concurso- el largometraje Quiero hacer una película, como obra en proceso.

En ese filme -dijo el directivo- un personaje se expresa de forma inaceptable sobre José Martí, algo inadmisible bajo el amparo de la libertad de creación .

Para confrontar puntos de vista, la Presidencia del ICAIC ofreció el visionaje y análisis del filme Quiero hacer una película con sus creadores, pero éstos lo retiraron de la Muestra Joven, al tiempo que aparecen comentarios en las redes sociales con críticas a la institución.

En su declaración a la prensa, el presidente del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos, Roberto Smith, ratificó que junto a la defensa de la libertad de creación artística, el ICAIC continuará defendiendo su derecho a adoptar sus propias decisiones.

Igualmente, se pronuncia por mantener el diálogo respetuoso entre los creadores y la institución que colabora con la Muestra Joven con instalaciones, salas y otros espacios.

Smith reiteró la voluntad del ICAIC de seguir apoyando ese evento de jóvenes cineastas y diseñadores, cuya XVII edición está prevista del 2 al 8 de abril.

