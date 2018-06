Laura Pausini y Gente de Zona en concierto hoy en La Habana (+Video)

La Habana, Cuba. – Los predios de la Ciudad Deportiva acogerán hoy desde las 09:00 de la noche el concierto del dúo cubano de reguetón Gente de Zona, con una invitada especial: Laura Pausini, en su primera actuación en La Habana.

Al comienzo de la carrera, las primeras cartas de fans latinos venían de Cuba, y desde ese momento mi deseo de poder llegar y cantarles se convirtió en algo que sabía debía lograr, reconoció la más exitosa cantante y compositora italiana de la actualidad.

Este año Laura Pausini lanzó al mercado su décimo tercer album, titulado Hazte sentir, que incluye el tema Nadie ha dicho, del cual grabó una versión con Gente de Zona y cuyo videoclip ya sobrepasa los 26 millones de visitas en Youtube.

Nunca me imaginé poder unir una balada con un ritmo tan lleno de Caribe; me fascina, comentó la artista italiana, una de las principales exponentes del pop latino.

