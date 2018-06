Laura Pausini cantará por primera vez en Cuba

La Habana, Cuba.- La cantante italiana Laura Pausini anunció este lunes en su cuenta de twitter que cantará por primera vez en Cuba el próximo 26 de junio.

La artista, quien afirma haber soñado hace 25 años con ese momento, llegará a la Isla luego de la invitación del grupo Gente de Zona, quien la acompañará en su presentación en La Habana.

En el pasado mes de marzo, Pausini explicó sus intenciones de cantar en la mayor de las Antillas luego de una invitación del dúo de reguetoneros cubanos y comentó que cantar en Cuba significa tener problemas con las radios de Miami, pero no podía rechazar la invitación de Gente de Zona.

La cantante italiana trabaja en la gira de promoción de su 13 producción discográfica “Fatti sentire” y manifestó que aunque no hay fecha, ni lugar definido para actuar en la Isla, estoy muy contenta de cantar para los cubanos.

