Las Tunas invita a fiesta de la campiña

En su sede principal de El Cornito abren espacios de música y tradición campesina en la Jornada Cucalambeana, inaugurada en Las Tunas en su edición 51, que se extiende hasta el próximo 1ro de julio.

El programa inició con la entrega de los lauros del Salón Nacional de Paisaje, Artesanía y Décima Ilustrada, cuyo Gran premio se concedió a Yulier Lozada, del municipio tunero de Jobabo.

Las artes plásticas exhiben muestras en instituciones culturales de la capital tunera, como las de Estampas de mi Cuba Bella, en la galería taller de escultura Rita Longa y Las Voces del silencio en la Casa Iberoamericana de la Décima.

También se desarrolló el espectáculo infantil Con olor a tierra mía, mientras este viernes continúa el evento teórico Verso y Punto, se impartirán conferencias y el público podrá disfrutar de la música y otras ofertas de la Jornada Cucalambeana.

