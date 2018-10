A las puertas Festival de Rock Metal en Holguín

Conciertos, sesiones de tatuaje y evento teórico conforman la agenda de la XX edición del Festival Nacional de Rock Metal, que del 4 al 7 de octubre se desarrollará en la ciudad de Holguín.

Raúl Cardona, presidente del Comité Organizador del evento, anunció que en el Gabinete Caligary se realizarán, a partir de las 10 de la noche del viernes, sábado y domingo, las presentaciones de las bandas “Switch” y “Luces verdes”, de La Habana; “La guerrilla”, de Pinar del Río; “Limalla”, de Sancti Spíritus; “Sex by Manipulation”, de Camagüey y “Bessat”, de Polonia.

Cardona informó que el Café del Arte Joven de la Asociación Hermanos Saíz, de Holguín acogerá el espacio teórico en la tarde del 6 de septiembre.

En el evento -agregó- los narradores Mariela Varona y Alexander Jorge Parra realizarán lecturas de sus obras que han estado influenciadas por el género.

