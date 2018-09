De las aulas…al concierto en el Malecón

Dada la prioridad que se da en Cuba a la educación, cada inicio del curso escolar debe celebrarse con una fiesta y por eso el viernes ofreceremos un concierto desde las 8 de la noche en 23 y Malecón, declaró Israel Rojas.

El líder de Buena Fe anunció que además de esa agrupación participarán los cantautores Nelson Valdés y Luis Franco, jóvenes con una obra muy promisoria que merece mayor promoción, y Diván: exponente de la llamada música urbana, también en ascenso.

Añadió que el concierto será grabado por el director Manolito Ortega para RTV Comercial, y permitirá igualmente aprovechar las nuevas infraestructuras tecnológicas incorporadas al proyecto PMM para garantizar un espectáculo de alto nivel artístico.

Tras la presentación del viernes que han llamado De las aulas al concierto, el dúo Buena Fe -integrado por Israel Rojas y Yoel Martínez- viajarán a El Salvador.

