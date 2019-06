La UNEAC en Congreso: lograr una relación armoniosa creador-institución

La Habana, Cuba.- El tema de la creación artística y su vínculo con las instituciones, generó un amplio debate en la Comisión uno del Congreso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC, con la presencia del Ministro de Cultura, Alpidio Alonso, y el Presidente de la organización, Miguel Barnet.

El realizador audiovisual Juan Carlos Travieso, abogó por impedir el intrusismo que propicia la falta de profesionalidad en la promoción artística y literaria, y por mantener el diálogo con los jóvenes

La producción artística y literaria cobra pleno sentido cuando llega a los públicos, expresó la delegada por Camagüey, Reina María Balaguer, quien remarcó la importancia de las instituciones culturales encargadas de promoverlas

Omar Baliño, de la Asociación de Artistas Escénicos, insistió en fomentar la crítica, no solo como reseña evaluativa, sino como ejercicio de pensamiento entre la creación y los públicos.

Enseñanza artística: mirada analítica

Las problemáticas del sistema de la enseñanza artística en el país -uno de los pilares de la política cultural de la Revolución- fueron analizadas hoy en una de las comisiones de trabajo del Noveno Congreso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, presidida por la actriz Corina Mestre.

El informe sometido a debate aboga por elevar el respeto al magisterio y dignificar a los profesores, dada la alta especialización de dicha enseñanza, a la cual el Estado dedica importantes recursos a pesar de serias limitaciones económicas.

Varios delegados señalaron distorsiones en la formación de instructores de arte, deterioro constructivo de las escuelas, desactualización de los fondos bibliográficos, insuficiente calidad en ciertos instrumentos y medios de enseñanza.

Otros planteamientos se refirieron a la superación profesional y la necesidad de atraer a las aulas a figuras emblemáticas de nuestra cultura.

El barrio, la prioridad del trabajo cultural

Con la premisa de que la cultura tiene que dialogar con el tejido social de la nación, y hacerse sentir en el territorio llegando en su extensión al barrio, sesionó la Comisión dos: Proyección de la Cultura, previa al Congreso de la UNEAC.

El arquitecto Humberto Ramírez se refirió a la necesidad de que los profesionales cubanos de esa rama, participen activamente en los proyectos de urbanización que se desarrollan en el país.

Criticó que hoteles que se construyen en La Habana llevan la firma de especialistas extranjeros, y a veces ni se conocen si son de renombre, alertó de que hay proyectos que no se adecuan a nuestras características patrimoniales.

El delegado Humberto Ramírez, insistió en que muchos jóvenes arquitectos están desmotivados por esa causa, y ello ha llevado a que se empleen en planes independientes, a veces ilegales.

