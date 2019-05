La trova de Gerardo Alfonso, más allá de la guitarra

El reconocido cantautor cubano Gerardo Alfonso, destacado exponente del movimiento de la Nueva Trova, ofrecerá un concierto de piano a las 5 de la tarde de este domingo, en la matancera Sala White.

La presentación, organizada por el Centro Nacional de Música de Concierto, constituirá una ocasión más para continuar persiguiendo el propósito de ensanchar los horizontes de la trova y la canción de autor a través del piano, y no solamente desde la guitarra.

En conferencia de prensa en el Instituto Cubano de la Música, el talentoso artista informó que interpretará un total de 20 canciones enmarcadas en diferentes épocas de su trayectoria artística, comenzada en los años 80 del pasado siglo, así como algunos estrenos.

Alfonso comentó, además, que el público capitalino podrá disfrutar de este concierto en una repetición que realizará más adelante en la habanera Sala Teatro Hubert de Blanck.

