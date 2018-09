La rumba llega a Camagüey en un documental

Las calles de una ciudad con más de 500 años de historia acogen la filmación del segundo documental de Isabel Santos, Gente de Pueblo.

La realizadora procura detalles de la agrupación liderada por Wilmer Ferrán Jiménez, que además de sus tres producciones discográficas, cuenta con importantes colaboraciones, como el tema Entre la rumba y el son, del CD El son de altura, del Adalberto Álvarez.

El Centro Histórico de la Villa del Puerto del Príncipe, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, resultó ser el sitio electo por Santos para su segunda obra como documentalista, donde cuenta con el apoyo de la Oficina del Historiador de la Ciudad de Camagüey.

Gente de Pueblo se filmará en esa centro-oriental localidad hasta el día 26 de septiembre, y asegura su directora que será presentado en primera instancia en Camagüey, pero después quiere que participe en el Festival de Cine de La Habana.

