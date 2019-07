La música subirá aún más la temperatura en Varadero

La Habana, Cuba. – Del 22 al 25 de agosto se desarrollará el II Festival Varadero Josone: Rumba, Jazz y Son, que anuncia cuatro noches de excelencia musical en el principal destino turístico de Cuba, anticiparon sus organizadores.

El elenco incluirá a Isaac Delgado -presidente honorìfico del evento-, Van Van y las orquestas de Adalberto Álvarez, Manolito Simonet, Alexander Abreu, Paulo FG y Alain Pérez; Descemer Bueno; Eme Alfonso, Haila, Ivette Cepeda, Buena Fe, Muñequitos de Matanzas, Yoruba Andabo, Jacob Forever y Divan.

El Varadero Josone: Rumba, Jazz y Son también contará con Eva Ayllón, baluarte de la cultura peruana, Weedie Braimah and The Hands of Time, de Ghana, y Quintero’s Latin Jazz Project, de Venezuela.

Este festival es impulsado por la EGREM con el apoyo de los Ministerios de Cultura y de Turismo, el Instituto Cubano de la Música y la Empresa Extrahotelera Palmares.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.