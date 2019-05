La música guatemalteca deleita a La Habana

Una variada muestra de música folclórica, popular y académica de Guatemala, constituyó el concierto que ofreció hoy la Marimba Femenina de Concierto de ese país, en la Basílica Menor del Convento de San Francisco de Asís, en La Habana.

Iván Espinosa, embajador guatemalteco en Cuba, significó que la marimba es el instrumento nacional en la tierra del quetzal, cuya presentación contribuirá significativamente a estrechar los lazos culturales y de amistad entre las dos naciones.

Calificó esta gala especial de un momento de mucha alegría, en que los representantes de la música tradicional de su país, se suman a la celebración del aniversario 500 de La Habana, y anunció que el director del grupo impartirá un taller de marimba en Guanabacoa.

Parte del concierto estuvo dedicado a la música folclórica, con los sones zapateados y música popular, con números reconocidos como el vals Noche de luna en las ruinas.



Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.