La Habana se engalana de danza

La Habana, Cuba.- Acercar al espectador a una amplia gama de manifestaciones artísticas inspiradas en la historia, arquitectura y el diseño de nuestra ciudad es la meta central del XXIII Festival Internacional de Danza en Paisajes Urbanos, Habana Vieja Ciudad en Movimiento.

La cita, del 11 al 15 de abril, abrirá sus puertas con el objetivo de promover la danza y dialogar sobre el arte. Habana Vieja: Ciudad en Movimiento tiene entre sus organizadores la compañía Danza Teatro Retazos, que dirige Isabel Bustos, la Oficina del Historiador y está apoyado por el Centro de Teatro de La Habana.

Como parte de las actividades del encuentro se realizarán exposiciones, conciertos, presentaciones de videoartes y performance.

El Festival propicia el intercambio de ideas y experiencias artísticas entre los más de mil participantes de 18 países.

El Festival Internacional de Danza en Paisajes Urbanos, Habana Vieja Ciudad en Movimiento tendrá su inauguración oficial el día 11, en la calle de madera de la Plaza de Armas, donde bailarines, teatristas y performers se darán cita junto a locales y visitantes de la ciudad.

Entre las actividades organizadas para el encuentro Internacional de Danza en Paisajes Urbanos se preparan presentaciones a partir de las 6 de la tarde en las casas-museo Benito Juárez, Guayasamín y de África.

Con numerosos participantes, incluidos bailarines, coreógrafos, músicos y artistas plásticos de todas partes del mundo se efectuará el Festival Internacional de Videodanza DV Danza.

Movimiento y ciudad, en varios espacios del centro histórico de la capital, a las que se suma en esta ocasión el Pabellón Cuba.

