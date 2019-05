La Habana, gran laboratorio conceptual

La Habana, Cuba. – El XVII Encuentro Internacional sobre gestión de las ciudades patrimoniales finalizó con la ratificación del Acuerdo de La Habana, suscrito en el evento de 2012 y cuyos principios mantienen vigencia.

Un panel de expertos que abordó la actualización del estratégico documento lo consideró un referente que debe ser institucionalizado por organismos internacionales, y calificó a La Habana como gran laboratorio para los avances conceptuales en la gestión de centros històricos.

En la última jornada se expusieron experiencias de los proyectos Arte Corte, Galería Gorría, Imagen Tres y Fábrica de Arte Cubano con sus dinámicas culturales en interacción con la comunidad.

Patricia Rodríguez, directora del Plan Maestro de la Oficina del Historiador de La Habana, anunció que el próximo encuentro se dedicará a la economía creativa en el desarrollo de las ciudades patrimoniales.

