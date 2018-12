La Habana de fiesta

La Habana, Cuba. – Desde hoy y hasta el sábado en espacios públicos de diez municipios de La Habana habrá presentaciones de agrupaciones musicales para amenizar los festejos por el aniversario 60 del triunfo de la Revolución.

La Orquesta Aragón y el Conjunto de Arsenio Rodríguez actuarán la noche de hoy en Prado y Neptuno -popularizada por el cha-cha-chá La engañadora-; y en las calles 202 y Avenida 51, La Lisa, lo harán Los papines y Salsa Habana.

El portal del cine Yara -caracterizado como la esquina del joven jazz cubano- recibirá a Héctor Quintana, Proyecto H y Marcos Morales; en el Parque Trillo de Centro Habana estarán Wapará y La Corte, y en el Anfiteatro de Guanabacoa: Vocal Baobad y Habaneras con tumbao.

El grupo de rock The Shepal y El hijo de Teresa se presentarán en Alamar; en Casablanca lo harán las agrupaciones Rumberos de Cuba y Aroma de Cuba y en el Reparto Eléctrico: Explosión rumbera y Sello Latino.

Al igual que en las demás provincias, en La Habana se anuncia un programa de presentaciones artísticas que se ofrecerán desde este martes y hasta el sábado para festejar el aniversario 60 del triunfo de la Revolución.

Hoy en la noche, los rumberos de Yoruba Andabo y Leo Mesa con su grupo actuarán en el parque de Santiago de las Vegas, Boyeros; y en San Miguel del Padrón lo harán Osaín del Monte y Tumbao Mayombe.

El sábado, a las 09:00 de la noche, en la plaza de San Francisco de Asìs, en La Habana Vieja, la Orquesta Sinfònica Nacional -dirigida por Joaquín Betancourt y Enrique Pérez Mesa- ofrecerá el concierto Vale Dos, con interpretaciones de temas de Juan Formell y Adalberto Alvarez en versión sinfónica.

En esa ocasión se entregará oficialmente el Premio Nacional de Música 2018 al trompetista y director de la banda de música de Caibarién Marcos Urbay, y al musicólogo Jesús Gómez Cairo.

