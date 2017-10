La Habana da la bienvenida al Festival de Teatro

La Habana, Cuba. – El espectáculo Welcome, por la compañía Danza Abierta que dirige Susana Pous y Premio Villanueva de la Crítica, inaugurará esta noche en la sala García Lorca del Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso el XVII Festival de Teatro de La Habana.

Teatro, Sociedad, Resistencia es el eje temático de esta fiesta de la escena que se extenderá hasta el 29 de octubre, concebida como un espacio abierto al diálogo entre las más diversas expresiones, en el cual intervendrán artistas de una decena de países.

De la muestra internacional mañana podrá apreciarse en la sala Llauradó al actor y dramaturgo uruguayo Iván Solarich en la obra No hay flores en Estambul, y a la Covarrubias llegará la compañía noruega de Jo Stromgren con el espectáculo There.

En la sala Hubert D’Blanck se presentará Lupa, compañía argentina de muñecos, con la puesta en escena de Mundos para mirar de cerca.

