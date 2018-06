La Habana convida a recorrerla en el verano

La Oficina del Historiador de La Habana ya tiene listo su programa veraniego Rutas y Andares: Para descubrir en familia, cuya edición 18 se dedicará al aniversario 150 del inicio de nuestras guerras de independencia.

Katia Cárdenas, directora de Gestión Cultural, anunció que las rutas conducirán por colecciones de museos de historia, arte y ciencia, y habrá una especial para el acercamiento a expresiones de la cultura cubana patrimonial.

Los Andares -o recorridos temáticos guiados por arquitectos, historiadores y otros especialistas- tendrá entre sus atracciones el que llevará por obras recién concluidas o en fase de terminación por los 500 años de La Habana.

Durante el verano funcionarán más de 100 talleres para el aprendizaje recreativo, con propuestas para niños, adolescentes y jóvenes, pero también adultos y personas mayores de 60 años.

