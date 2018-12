La Habana baila

Para celebrar el advenimiento del aniversario 60 del triunfo de la Revolución, el martes 1ro de Enero habrá actividades bailables en espacios públicos de 13 municipios de La Habana, amenizadas por 26 reconocidas agrupaciones de música popular.

En la explanada de la Piragua, a las 10 de la noche, en nombre de los músicos cubanos Maikel Blanco leerá la tradicional alocución de saludo a la histórica fecha, como preámbulo a la actuación de su orquesta Salsa Mayor junto a la de Adalberto Álvarez y su Son.

Inmediatamente comenzarán los bailables en todos los puntos, entre ellos Alamar, donde se presentarán Tumbao Habana y Elito Revé y su Charangón, y la Plaza Roja de la Víbora, con Haila e Isaac Delgado.

Anacaona y Alain Pérez actuarán en el parque La Herradura de San Miguel del Padrón; en el doble vía de Santiago de las Vegas lo harán Papucho y Manana Club, y Manolito Simonet y su Trabuco.

David Blanco y Arnaldo y su Talismán amenizarán la actividad bailable del 1ro de Enero, desde las 10 de la noche, en la intersección de las calles 13 y 74, en el municipio habanero de Playa.

En el Parqueo del estadio Latinoamericano se presentarán Alain Daniel y El Noro y Primera Clase; en 51 y 124 Marianao, lo harán Mónica Mesa y Pupy y los que son son; y en los exteriores del anfiteatro de Guanabacoa las orquestas Yumurí y sus hermanos y J.G.

La plaza 26 de julio del Cotorro recibirá a Pedrito Calvo y a Paulo F.G.; en 202 y 51 actuarán Pachito ALonso y sus Kini Kini y NG La Banda.

Chispa y sus cómplices y Klímax llegarán hasta el parque Guaicanamar en Regla, y Son Yoruba y la Charanga Latina harán bailar este 1ro de Enero en el reparto Eléctrico de Arroyo Naranjo.

