La cultura como puente

La Habana, Cuba.- Del 8 de mayo al 3 de junio, la cultura será nuevamente un puente para el acercamiento de los pueblos, con el festival Artes de Cuba, “Desde la Isla para el mundo”, que será auspiciado por el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington, Estados Unidos.

El viceministro de Cultura, Fernando Rojas, precisó, este miércoles, que en el encuentro participará la más amplia delegación de artistas de la Isla que haya visitado el país norteño, exponentes de diversas manifestaciones.

Rojas significó la importancia del festival como contribución a unas mejores relaciones entre ambos países y un símbolo de enfrentamiento al bloqueo.

El Centro John F. Kennedy, en Washington, recibirá el talento de consagrados artistas cubanos como Omara Portuondo, los Van Van, y otros más jóvenes como la Compañía de danza Irene Rodríguez y Yissy y Bandancha.

