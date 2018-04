Premios de la música alternativa cubana

La Habana, Cuba.- Este fin de semana se celebró en el habanero teatro Lázaro Peña, la gala de los premios Cuerda Viva 2018, donde además fueron otorgados varios galardones colaterales y el Premio de la Popularidad.

La banda habanera de World Music La Cruzada, de conjunto con la agrupación guantanamera de fusión Zona Franca ganaron irrebatiblemente el Premio de la Popularidad con el tema No me conoces.

En la ceremonia trascendió la importancia del programa televisivo en la promoción de la música alternativa cubana, en defensa de intérpretes y bandas que mayormente no tienen un fácil acceso a los medios.

La gala de los premios Cuerda Viva 2018 mostró la variedad dela música cubana actual, con exponentes del hip hop, rock, canción contemporánea, pop, música electrónica, jazz, rumba y la fusión.

Yo creo que es la culminación de un proceso súper intenso que hemos estado desarrollando durante todo el tiempo que duró las votaciones, pero sobre todo, como siempre dije a lo largo de toda la competición, esta es la posibilidad que el trabajo se vea desde un lugar mucho más amplio y eso nos hace responsable”, expresó Gustavo, director de la Cruzada.

El proyecto La Cruzada es liderado por Gustavo González, al que posteriormente se sumó el fotógrafo y realizador audiovisual Eduardo (Eddos) Pérez, esta agrupación pertenece al Centro Nacional de Música Popular y ostenta un premio Cubadisco 2015 en la categoría de Rap/Hip-Hop por el CD Pedazo de Cielo.

Ahora hay muchas personas mirando lo que nuestra agrupación tiene para dar, estamos muy contento y le agradezco a Yasser director de Zona Franca por esta colaboración y a todos los que han sido parte de todo lo que hoy ha ocurrido, añadió.

