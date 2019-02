La Colmenita se va de gira por Artemisa

La compañía teatral infantil La Colmenita realizará este fin de semana una nueva gira artística por los Consejos Populares más humildes de la occidental provincia de Artemisa.

Con el gustado espectáculo Clásicos, Juegos y Canciones, el grupo de niños actores se presentará este fin de semana de manera consecutiva en los Consejos Populares Norte, en Alquízar; El Gabriel, en Güira de Melena, y La Ceiba, en San Antonio de los Baños.

La compañía que dirige Carlos Alberto Cremata, además ofrecerá una presentación especial en el Anfiteatro Onceno Festival, en San Antonio de los Baños, la Villa del Humor Cubano.

Este fin de semana, La Colmenita recorre Artemisa, en homenaje al aniversario 55 de la Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales, EGREM, y al cumpleaños 30 de la joven y gustada Compañía teatral infantil, embajadora de Buena Voluntad de la UNICEF.

