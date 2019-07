La Colmenita recorre municipios avileños

Ciego de Ávila, Cuba. – Como parte de las opciones recreativas del verano, la compañía de teatro infantil La Colmenita inició una gira por la provincia de Ciego de Ávila que se extenderá hasta el 7 de agosto.

Por el municipio de Bolivia comenzaron las presentaciones que se extenderán al poblado de Gaspar y el miércoles a la capital provincial con actuaciones en el círculo social como parte del Festival deportivo recreativo Vívelo.

Los pequeños pueden disfrutar de espectáculos como El velorio de Tío Tigre, Aguas y mayas y un variado que incluye cuerpo de baile, narradores orales y solistas, según anunció la Dirección Provincial de Cultura en Ciego de Ávila.

De gira por esa provincia, la compañía infantil La Colmenita se acerca a su aniversario 30 de creada con los valores más auténticos de la Cultura cubana y el reconocimiento del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.