La Colmenita actuó en Granma

La compañía infantil La Colmenita, ofreció su espectáculo Risitos de Oro y Los tres ositos en el Teatro Bayamo, de la ciudad homónima, con la cual finalizó sus dos presentaciones en Granma como saludo al 150 aniversario del inicio de las luchas de independencia.

El colectivo que dirige Carlos Alberto Cremata presentó similar obra en la Plaza La Concha, de Manzanillo, y visitó el sitio histórico Demajagua, casi listo para celebrar el miércoles el acto nacional por la gesta del 10 de Octubre.

Cremata destacó la satisfacción de su colectivo al actuar en Granma, escenario del comienzo de la primera guerra por la independencia de Cuba, que encabezó el patriota y abogado Carlos Manuel de Céspedes.

La Colmenita asistió a la ceremonia de izamiento de las banderas cubana y de Céspedes en la Plaza de la Revolución de Bayamo, y en ese lugar se le rindió tributo al Padre de la Patria y a Perucho Figueredo, autor del Himno Nacional.



