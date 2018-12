En la Cinemateca, clásicos internacionales

Con el objetivo de honrar el surgimiento del cinematógrafo, la Cinemateca de Cuba proyectará una selección de clásicos internacionales, según un comunicado de la institución.

En la sala 23 y 12 se proyectará el drama Inspiración, de 1931, dirigido por Brown y protagonizado por la recordada diva Greta Garbo, que narra la historia de amores, traiciones, decadencia y sufrimiento de una modelo profesional.

Incluye además, el programa de presentaciones de clásicos cinematográficos, el estreno en Cuba de Las cien y una noches, cinta dirigida por Varda que constituye un homenaje al cine en el año de su centenario.

El filme presenta la historia del séptimo arte a través de figuras desde Michel Piccoli y Marcello Mastronianni, hasta Alain Delon, Jean-Paul Belmondo, Robert De Niro o Harrison Ford, entre otros sobresalientes actores.

