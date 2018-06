La Ceiba nos regala Habaneras líricas

La colección de Habaneras líricas, interpretadas por la joven soprano Johana Simón y realizada bajo el sello discográfico La Ceiba, de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, ya está a disposición del público.

El álbum está compuesto por 3 discos que incluye los títulos Habaneras cubanas, con composiciones del maestro Eduardo Sánchez de Fuentes, Habaneras de ultramar y Habaneras cubanas de todos los tiempos.

Este tríptico es un homenaje al género musical surgido en Cuba a inicios del siglo XIX, a la vez que nos regala una exquisita interpretación de una de las joyas vocales de la Isla en la actualidad.

La nueva producción, en la que la artista trabajaba desde hace tiempo, constituye un valioso regalo respecto al patrimonio cubano en ocasión de celebrarse los 500 años de la villa de San Cristóbal de La Habana.

