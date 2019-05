Juegos Florales en Ciego de Ávila

Organizado por la Asociación Hermanos Saíz en Ciego de Ávila, comienza hoy en esa ciudad la edición 25 de los Juegos Florales, fiesta cultural que se extenderá hasta el jueves.

Promover el arte joven, especialmente la poesía como expresión literaria, es el propósito del encuentro que tiene como principal sede la Casa del Joven Creador, ubicada en el boulevard, que acogerá a artistas de varias provincias.

Este lunes se inaugura el evento con un concierto del trovador Roly Berrio, y la entrega oficial de carné a nuevos miembros de la Asociación Hermanos Saíz, además de las presentaciones de libros de la editorial Ediciones Ávila.

Los Juegos Florales que se inician hoy en la ciudad de Ciego de Ávila tendrán tertulias, descargas musicales y peñas, y la extensión a una escuela, y el jueves se entregarán los Premio Poesía de Primavera, con un concierto a cargo de Nelson Valdés.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.