Juan Perro: a solas con su guitarra en La Habana

Juan Perro -nombre artístico que el español Santiago Auserón adoptó cuando dejó el grupo de rock Radio Futura- está de vuelta en Cuba, tierra de sus pasiones, y esta noche a las 7 se presentará en el teatro del Museo Nacional de Bellas Artes.

Estaré solo acompañado por mi guitarra acústica, para mostrar con desnudez figurada el repertorio que he ido tramando en más de 30 años, declaró el cantante y compositor zaragozano, quien considera a Cuba como su asilo cultural.

Su interés en aprender la adaptación de la rítmica afroamericana al castellano lo trajo por primera vez a la isla en 1984, y desde entonces ha sido entrañable su relación con músicos cubanos.

Uno de ellos es el tresero Pancho Amat, frecuente colaborador de Juan Perro y a quien agradece su apoyo a la difusión de su álbum El Swing del Son, nominado a los premios CUBADISCO.

