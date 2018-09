Joya teatral sube a la escena habanera

Con éxito de público y crítica subió a escena en La Habana la pieza teatral Penal de Ocaña, de poco más de una hora de duración.

El Teatro del Edificio de Arte Cubano fue escenario de la función única, en la capital cubana, de la pieza original de María Josefa Canellada, ambientada en medido de los sucesos de la Guerra Civil española.

Con esta pieza la compañía española Nao d’ Amores, dirigida por Ana Zamora, debutó en Cuba con una muestra de su teatro alternativo.Penal de Ocaña es el diario de María Josefa Canellada, quien estudiaba Filosofía y Letras en 1936 en Madrid, y era discípula de las mayores figuras intelectuales de aquel momento.

El estallido de la contienda bélica dio al traste con las aspiraciones profesionales y cambió la vida de la escritora que en Penal de Ocaña devela sus interioridades.

Penal de Ocaña, una valiosa propuesta de la reconocida compañía española Nao d’ Amores, permitió disfrutar de la excelente actuación de Eva Rufo e Isabel Zamora.

Una impecable interpretación realizaron ambas actrices, apoyadas en un orgánico acompañamiento de la música y de las luces, que dotaron de un fuerte dramatismo al relato de María Josefa Canellada.

Ella cuenta cómo al ver interrumpida su carrera como investigadora social, se dedicó por entero a ayudar a las víctimas de la Guerra Civil española como enfermera en un hospital en Madrid y luego en la antigua sede del Penal de Ocaña.

Virtuosismo y exquisitez interpretativa caracterizaron la puesta en escena en el Teatro del Edificio de Arte Cubano, en La Habana, de la pieza Penal de Ocaña, una emotiva reflexión, al tiempo que un llamado a abundar en los más plenos valores humanos universales.

La obra teatral Penal de Ocaña, basada en el diario de María Josefa Canellada, desempolva la tragedia de la Guerra Civil española al tiempo que constituye un testimonio invaluable de la entereza y compromiso social de la joven.

En muchas ocasiones la crítica especializada ha calificado a Penal de Ocaña de una novela desde dentro de la guerra misma, un relato vívido de la contienda que reclama volver la mirada a la tragedia y sus tristes consecuencias.

Con esta obra la compañía Nao d’ Amores, con diecisiete años de creada, comenzó una nueva línea de investigación centrada en textos esenciales de la historia teatral y de la dramaturgia española, que no figuran en programas habituales.

El colectivo, acreedor a un sinfín de premios y nominaciones, con Penal de Ocaña recibió en La Habana el elogio de los amantes de las tablas.

