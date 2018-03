Jóvenes talentos en la escena alternativa (+Fotos)

La Habana, Cuba.- El programa Cuerda Viva que transmite la televisión cubana, es un proyecto donde la música alternativa crece, ubicándose así en la preferencia musical de los jóvenes y suele estar influenciado por la promoción y la difusión.

Ampliar el diapasón de propuestas son los nuevos retos que se emprenden en este proyecto. Así lo corrobora la guionista Cary Rojas al afirmar que “todavía quedan músicos con talento que apenas son conocidos en sus lugares de orígen, pero que tienen calidad de sobra para estar en Cuerda Viva.”

Un exponente de joven talento que formará parte en el próximo festival es Ron Kalunga, graduado en la Universidad de Santiago de Cuba, defiende la canción con una amalgama musical de agradables contrastes audibles, minucioso empaste vocal sin perder de vista el profesionalismo en las interpretaciones de melodías acompañadas de letras inteligentes

Lidera una agrupación vocal instrumental de pequeño formato que trabaja a partir de la necesidad exclusiva de ampliar el espectro sonoro interpretativo y dar a conocer un repertorio donde el pop y el rock and roll son los elementos fundamentales.

El escenario del Pabellón Cuba, ubicado en el capitalino municipio del Vedado, fue testigo del talento de este joven, al realizar en la tarde del martes un concierto, interpretando temas de su autoría como; Canción sin sentido, Este es mi lugar, El refranero, Indirecta y Palenque bembé.

El proyecto Cuerda Viva ha funcionado durante 16 años como un testimonio muy abarcador sobre los distintos momentos por los que ha transitado la escena alternativa insular, lanzando hacia la luz pública a jóvenes artistas totalmente desconocidos hasta ese momento, algunos de los cuales escalaron con el paso de los años los primeros puestos de la música cubana contemporánea.

