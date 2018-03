Jóvenes talentos del ballet convergen en la Habana

Con una gala dedicada al maestro y coreógrafo Alberto Alonso -en el centenario de su nacimiento- se inaugurará este domingo en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional el XXIV Encuentro Internacional de Academias para la Enseñanza del Ballet.

En la cita participan alumnos y profesores procedentes de varios países, entre estos Puerto Rico, por primera vez, anunció Ramona de Saa, directora de la Escuela Nacional de Ballet Fernando Alonso y presidenta del evento.

El programa incluirá el segundo Concurso Coreográfico Internacional, el quinto certamen infantil y uno para jóvenes críticos de danza, galas artísticas, talleres, clases magistrales y conferencias.

La gala de premiación y clausura del encuentro académico será el próximo domingo en la propia sala Avellaneda, y rendirá homenaje a la maestra Marta García, quien fuera primera bailarina del Ballet Nacional de Cuba.

