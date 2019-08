Jóvenes en el lente y ganadores de su séptima edición

La Habana, Cuba. – La premiación del concurso anual de fotografía Jóvenes en el lente, dedicado a La Habana en su séptima edición, se realizará el 12 de agosto, Día Internacional de la Juventud, en el Centro A más espacios adolescentes.

En el Centro Histórico de La Habana, dará a conocer su fallo el jurado que preside Rufino del Valle Valdés, de la Fototeca de Cuba, y se expondrán las imágenes ganadoras del certamen que auspicia el Centro de Estudios sobre la Juventud.

La Doctora Keyla Estévez García, directora del centro, informó del Gran Premio y también un premio y una mención, en la categoría de foto individual y serie fotográfica, así como el Premio de la Popularidad.

La Habana, con el mayor número de participantes y la más galardonada, incluye los premios colaterales del Movimiento Juvenil Martiano, Casa Editora Abril, Oficina del Historiador de la Ciudad y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.