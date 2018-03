Granma, Cuba.- La Trigésima Cuarta edición de la Jornada de la Cultura Bayamesa prosigue en la capital de Granma con eventos teóricos, presentaciones de agrupaciones de teatro y música trovadoresca.

La cita se dedica al estreno hace 167 años de La Bayamesa, considerada la primera canción romántica cubana, y de la autoría de Céspedes, Fornaris y del Castillo, inspirada en la bella Luz Vázquez, y que se cantó al pie de su ventana.

La jornada de la cultura en Bayamo rinde especial homenaje al colectivo del Museo Casa Natal de Carlos Manuel de Céspedes, primero inaugurado en Granma hace medio siglo, al cumplirse 100 años del inicio de nuestras luchas libertarias.

El evento científico Bayamo, Cultura e Historia comenzó en la Casa Natal del Padre de la Patria, y dictó la conferencia inaugural Víctor Manuel Marrero, de Las Tunas, que trató la presencia de Céspedes en esa ciudad.

