Jim Riley imparte clase magistral en Fiesta del tambor

Una clase magistral impartida por el prestigioso percusionista estadounidense Jim Riley, marca la jornada de este viernes en el Festival Fiesta del Tambor, cita que concluirá el próximo domingo en La Habana.

Sobre el rol de la percusión en géneros como el Rock y el Pop versará el encuentro, que tendrá por sede el Centro Cultural de 31 y 2, en El Vedado habanero, y en horas de la noche el programa propone la final de las competencias de baile de casino y rumba, con el Teatro Mella como escenario principal.

En otros escenarios de la capital, reconocidas agrupaciones locales amenizarán la jornada, entre ellas Enrique Álvarez y la Charanga Latina, y Clave y Guaguancó.

La cita, a la que asisten importantes artistas de varios países, está dedicada a Brasil, y evoca la memoria del músico Guillermo Barreto, considerado uno de los percusionistas más importantes de todos los tiempos en América.

