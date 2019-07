Jazz Band estadounidense y flautista cubano juntos en concierto

La Habana, Cuba. – La agrupación estadounidense de jazz Synthesis ofrecerá un concierto hoy en La Habana, en el que tendrá en calidad de invitado especial al instrumentista, compositor y arreglista cubano Orlando Valle (Maraca).

El recital previsto en la Sala Covarrubias del Teatro Nacional, será la segunda presentación del conjunto en la capital cubana, que también tiene previstas actuaciones en Matanzas y Cienfuegos.

La formación, procedente de la Universidad Brigham Young, del estado norteamericano de Utah, visita la Isla con un grupo de estudiantes de esa casa de altos estudios incorporados a su nómina para las presentaciones.

Synthesis ya compartió escenario con la local Jazz Band que dirige el maestro Joaquín Betancourt, uno de los músicos más reconocidos del género en la mayor de las Antillas.

