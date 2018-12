Invitan a Coralita Veloz a espacio cultural en Matanzas

El programa Confesiones entre puentes, a cargo del periodista y crítico Fernando Rodríguez Sosa, dedicará su emisión del 21 próximo a la actriz Coralita Veloz, en la casa de los escritores y artistas, en Matanzas.

Rodríguez Sosa conversará con la popular intérprete del teatro, televisión, radio y cine cubanos; al tiempo que comentará la antología de poesía El huracán y la palma, publicada por Ediciones Holguín.

En Confesiones entre puentes, en Matanzas, participarán el doctor Ercilio Vento Canosa, Historiador de la Ciudad y el arquitecto Ramón Recondo Pérez, con comentarios sobre las obras ingenieras y arquitectónicas de esa urbe.

La cita, espacio mensual para fomentar el diálogo, la conversación como un acto creativo y confirmar el placer de la palabra, desde casi dos décadas contribuye a la recreación sana de la familia en ese territorio.

(Visited 1 times, 9 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.