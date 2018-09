Un inicio sinfónico-popular para el CUBADISCO 2018

El Fórum Internacional de Música en La Habana CUBADISCO Primera Línea, comenzará este domingo en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional de Cuba, con la gala Vale dos, un espectáculo donde brillará la música de Juan Formell y Adalberto Álvarez en formato sinfónico.

A las once de la mañana comenzará ese concierto, donde la Orquesta Sinfónica Nacional llevará al más puro estilo clásico los acostumbrados compases populares de esos dos grandes.

Esta edición del CUBADISCO, que por primera vez se une a otro importante evento como es Primera Línea, contará con un amplio programa de galas, conciertos, un simposio y un encuentro de melómanos.

El Centro Cultural La Plaza de 31 y dos, fungirá como principal sede del fórum, en el cual se realizará una gala dedicada al aniversario 130 del natalicio de Ignacio Piñeiro y a los 90 años del septeto que lleva su nombre.

