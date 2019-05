Inician filmación de la teleserie La otra guerra

Matanzas, Cuba. – En escenarios del sur de Matanzas, en regiones más afectadas por el bandidismo a inicios de la Revolución, se inicia la segunda temporada de la teleserie Lucha Contra Bandidos, La otra guerra.

Con dirección de Roly Peña y Miguel Sosa y con asesoría del Ministerio del Interior, la producción recrea desde la ficción una de las etapas más cruentas en el enfrentamiento a las bandas de alzados financiadas por la Agencia de Central de Inteligencia de Estados Unidos.

La segunda temporada de la teleserie Lucha Contra Bandidos, La otra guerra tendrá sus principales locaciones en los municipios matanceros de Ciénaga de Zapata y Jagüey Grande, donde las bandas contrarevolucionarias cometieron crímenes y sabotajes.

Los diez primeros capítulos de la producción televisiva que ahora inicia su producción en Matanzas, estarán en pantalla en diciembre por el Canal Cubavisión.

